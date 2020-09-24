Десять загадок «короны». Список Мясникова 

Главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников составил в Instagram список из десяти загадок коронавируса.

По словам доктора Мясникова, мировое медицинское сообщество до сих пор не знает наверняка, откуда взялся коронавирус, как он передается, помимо чихания и кашля, могут ли быть заразны бессимптомные носители.

Теледоктор также заявил, что реально работающих лекарств от COVID-19 нет. Кроме того, он отметил, что в мире ведется активная дискуссия по поводу того, кому необходимо тестирование на наличие вируса.

Среди других тайн вируса: стойкость иммунитета, эффективность вакцин, модель распространения COVID-19 по планете, пути предохранения.

«Как мы видим, карантины и блокады ничего не остановили. Это необходимая мера в острый период, остановить вирус она не может, но может сгладить пик и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав её более равномерной. Маски? Ну да —недорого, не таблетки и доступны всем. Польза? Ну мы же охотно пьём сотни препаратов с недоказанной эффективностью!» — отметил Мясников.

Также доктор задался риторическим вопросом, кому выгодно возводить коронавирус «в ранг опасной и все парализующей пандемии».

Отметим, что Мясников проиллюстрировал публикацию своей фотографией в полуобнаженном виде, снятой на берегу Белого моря в Архангельской области.