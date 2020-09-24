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«Привычно жить всем кагалом»: Симоньян рассказала о свекрови

Алиса Селезнёва
1 час назад
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила в Instagram, что ей «сказочно повезло» с родственниками, и они все вместе без проблем уживаются под одной крышей.
Симоньян рассказала о свекрови
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Симоньян, ее мама - «совершенно позитивный, тактичный и всем довольный человек», который смог бы ужиться даже с Медузой Горгоной.
«Свекровь моя - царственная, аристократичная, умная, деликатная, меня очень любит, не пропускает ни один эфир, хвалит, гордится, всегда на моей стороне. Чего мне еще желать?» - рассказала журналистка.
Она также дала совет своим подписчицам о том, как ужиться со свекровью.
«Если хотите мира в семье, ведите себя со свекровью так, как вели себя со своим мужем, когда он еще не был мужем, а вы только-только хотели ему понравиться. Ведь вы же не стали бы носить то, что ему не нравится, готовить так, как ему невкусно, ворчать и портить ему настроение? Вот и весь секрет», - заявила она.
Симоньян также отметила, что они с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, привыкли «жить всем кагалом» и по-другому им было бы «скучно и одиноко.
«Рамблер» писал, что ранее Маргарита Симоньян назвала суд по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова «отвратнейшим фарсом» и осудила актера за отказ признать вину.
Общество,Маргарита Симоньян,Михаил Ефремов,Тигран Кеосаян,Russia Today,
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