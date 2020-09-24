Симоньян рассказала о свекрови

«Свекровь моя - царственная, аристократичная, умная, деликатная, меня очень любит, не пропускает ни один эфир, хвалит, гордится, всегда на моей стороне. Чего мне еще желать?» - рассказала журналистка.
«Если хотите мира в семье, ведите себя со свекровью так, как вели себя со своим мужем, когда он еще не был мужем, а вы только-только хотели ему понравиться. Ведь вы же не стали бы носить то, что ему не нравится, готовить так, как ему невкусно, ворчать и портить ему настроение? Вот и весь секрет», - заявила она.