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«Он мог только сидеть»: стало известно о предсмертном состоянии Войнаровского 

Павел Тиунов 1 час назад
Стало известно о предсмертном состоянии Войнаровского
Фото: РИА Новости
Артист «Кривого зеркала» Вячеслав Войнаровский в последнее время чувствовал себя все хуже и хуже, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» актер и режиссер театра Евгения Петросяна Михаил Смирнов. Он подчеркнул, что вплоть до самой смерти коллега сохранил чувство юмора.
Ранее, как сообщал «Рамблер», оперный певец и участник «Кривого зеркала» Вячеслав Войнаровский скончался дома в возрасте 74 лет. При этом сын артиста в разговоре с журналистами затруднился назвать причину смерти отца, отметив, что виновата «либо поджелудочная, либо кишечник».
Коллега Войнаровского по «Кривому зеркалу» Михаил Смирнов отметил, что давно не общался с артистом, поскольку певец с некоторых пор перестал участоввать в гастролях труппы театра.

«Слава чувствовал себя всё хуже и хуже, выступал с нами всё меньше и меньше, и часто он мог только сидеть», — пояснил актер.

При этом Смирнов подчеркнул, что Войнаровский постоянно юморил, даже по поводу своего состояния. По словам режиссера «Кривого зеркала», у таких людей чувство юмора «отказывает последним».
Комментарии
Общество , Евгений Петросян , Михаил Смирнов , Вячеслав Войнаровский , Радиостанция "Говорит Москва"
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