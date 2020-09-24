Стало известно о предсмертном состоянии Войнаровского

Ранее, как сообщал «Рамблер», оперный певец и участник «Кривого зеркала» Вячеслав Войнаровский скончался дома в возрасте 74 лет. При этом сын артиста в разговоре с журналистами затруднился назвать причину смерти отца, отметив, что виновата «либо поджелудочная, либо кишечник».

Коллега Войнаровского по «Кривому зеркалу» Михаил Смирнов отметил, что давно не общался с артистом, поскольку певец с некоторых пор перестал участоввать в гастролях труппы театра.

«Слава чувствовал себя всё хуже и хуже, выступал с нами всё меньше и меньше, и часто он мог только сидеть», — пояснил актер.

При этом Смирнов подчеркнул, что Войнаровский постоянно юморил, даже по поводу своего состояния. По словам режиссера «Кривого зеркала», у таких людей чувство юмора «отказывает последним».