Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Тамаре Семиной вынесли неутешительный вердикт 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Тамаре Семиной вынесли неутешительный вердикт
Фото: РИА Новости
Народной артистке РСФСР Тамаре Семиной, испытывающей серьезные проблемы с коленями, нельзя делать операцию по замене суставов, сообщает «Царьград». Такой вердикт актрисе вынесли медики.
Сама Семина, как сообщал «Рамблер», рассказывала, что три года назад во время участия в съёмках очередного проекта споткнулась и упала на колени, в кровь разодрав при этом ладони. С тех пор звезда советских фильмов испытывает сильную боль при ходьбе, поэтому вынуждена передвигаться, опираясь на трость.
Журналисты отмечают, что артистка не раз обращалась за помощью к врачам. Один из способов избавиться от боли — заменить коленные суставы. Однако медики, обследовав Семину, пришли к выводу, что операцию актрисе проводить нельзя. Одна врач посоветовала артистке проставить дорогие уколы (по 50 тысяч рублей за инъекцию). С трудом найдя лекарство на окраине Москвы, Семина прошла курс, но заметного облегчения так и не наступило.
Сегодня Тамаре Семиной 81 год. Она продолжает активно сниматься в кино и сериалах и искать чудо-хирурга, который мог бы ей помочь.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Комментарии
Общество , Тамара Семина , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение