В Подмосковье рассказали о выплатах молодым учителям

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, что учителя и воспитатели, которые пошли работать в школу или детский сад сразу после окончания университета, получат 150 тыс. рублей.

Их выплатят по частям. 50 тыс. заплатят в первый год работы, ещё 100 тыс. — по окончании второго. После этого учитель должен будет отработать три года в школе или садике на территории Московской области.