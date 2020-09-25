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Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины «Спутник V» 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины «Спутник V»
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Сегодня продолжаются клинические пострегистрационные исследования, более 3,5 тыс. пациентов получили вакцину», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он сообщил, что «всё идёт в штатном режиме».
Он также отметил, что ещё две российские вакцины проходят клинические исследования — это вакцины института Чумакова и центра «Вектор».
Ранее стало известно, что первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в гражданский оборот в Москве.
В августе центр имени Гамалеи рассказал о планах изучить вторичный иммунитет к заболеванию после вакцинации.
Сообщалось, что массовая вакцинация от COVID-19, которая будет добровольной, стартует после ноября— декабря.
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Общество , Другое , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РИА Новости
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