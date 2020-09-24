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Россиян предупредили об отказах во въезде в Турцию 

BFM.RU и ещё 14 1 час назад
Россиян предупредили об отказах во въезде в Турцию
Фото: РИА Новости
В Турции все чаще отказывают россиянам во въезде в страну. Такие случаи фиксируются в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса. Об этом сообщает в Facebook Генконсульство России в Анталье.
Причина — истекающий срок действия загранпаспорта. Чтобы избежать «нервных срывов и принудительной депортации за счет нарушителя», в Генконсульстве рекомендуют перед поездкой проверять паспорта. Срок действия документа должен быть не менее 120 дней с момента въезда в Турцию.
В последнее время при пересечении российскими гражданами границы с Турцией в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса…
Опубликовано Генеральное консульство России в Анталье Четверг, 24 сентября 2020 г.
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Общество , Ближний Восток , Социология , Анталья , Даламан , Миляс , Турция
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