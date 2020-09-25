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Глава Минздрава рассказал, кому нельзя прививаться от коронавируса

News.ruиещё 5
39 минут назад
Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса. Это люди, которые уже переболели инфекцией, в этом сезоне они могут обойтись без вакцины — у них уже выработался иммунитет.
Прививаться от коронавируса рекомендовали не всем
Фото: News.ruNews.ru
Министерство обеспечено всем необходимым, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом, пояснил глава ведомства. Выход вакцины «Спутник V» ожидается в ноябре-декабре, рассказал Мурашко участникам акции «Неделя здоровья».
В следующем году вакцину от коронавируса могут получить все желающие, так как Фонд прямых инвестиций рассчитывает задействовать все мощности по её производству, сообщает Пятый канал. К концу года Фонд рассчитывает выйти на производство 10 млн доз вакцины в месяц, что позволить привить всех желающих в ближайшие шесть-девять месяцев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцинация медиков от коронавируса началась в 11 поликлиниках Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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