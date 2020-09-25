Прививаться от коронавируса рекомендовали не всем

В следующем году вакцину от коронавируса могут получить все желающие, так как Фонд прямых инвестиций рассчитывает задействовать все мощности по её производству, сообщает Пятый канал. К концу года Фонд рассчитывает выйти на производство 10 млн доз вакцины в месяц, что позволить привить всех желающих в ближайшие шесть-девять месяцев.