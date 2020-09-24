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ВОЗ сообщила о новой угрозе из-за пандемии 

Артём Кульша 41 минуту назад
ВОЗ сообщила о новой угрозе из-за пандемии
Фото: Reuters
Недостоверная информация о коронавирусной инфекции COVID-19 может быть столь же опасной, как эта болезнь. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Гебреисус выступил на вебинаре на тему слухов, ложных сведений и дезинформации о пандемии коронавирусной инфекции в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) Организации объединенных наций (ООН).
В ходе своего выступления он заявил, что недостоверная информация о COVID-19 может быть не менее опасной, чем само заболевание. Генеральный директор ВОЗ объяснил, что некоторые деинформированные люди занимались самолечением и тем самым нанесли себе вред, а некоторые другие отказались от мер предосторожности и также нанесли себе этим вред.

«Мы сможем установить контроль над этим вирусом, если у людей будет точная и своевременная информация об основных мерах, которые они могут принять для защиты себя и других», — добавил он, отметив ключевое значение доверия и солидарности в условиях чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

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Общество , В мире , Генассамблея ООН , ООН , ВОЗ
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