ВОЗ сообщила о новой угрозе из-за пандемии 

Недостоверная информация о коронавирусной инфекции COVID-19 может быть столь же опасной, как эта болезнь. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

В ходе своего выступления он заявил, что недостоверная информация о COVID-19 может быть не менее опасной, чем само заболевание. Генеральный директор ВОЗ объяснил, что некоторые деинформированные люди занимались самолечением и тем самым нанесли себе вред, а некоторые другие отказались от мер предосторожности и также нанесли себе этим вред.