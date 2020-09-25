В России за последние сутки зарегистрировано 7 тыс. 212 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 тыс. 212 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 856 (25,7%) без клинических проявлений. В Москве - 1 тыс. 560, в Московской области - 208», - говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрирован 1 млн 136 тыс. 48 случаев (плюс 0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 4 тыс. 317 человек, из них в Москве - 1 тыс. 227. За весь период выписаны по России 934 тыс. 146 человек.