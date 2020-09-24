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В России построят город из мусора 

Артём Кульша 1 час назад
В России построят город из мусора
Фото: РИА Новости
В России будет построен город из мусора. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал председатель Совета по экологическому строительству в России (RuGBC) Гай Имз.
22 сентября, как сообщал «Рамблер», в Сочи состоялось открытие международного инвестиционного форума BRICS+. В тот же день в его рамках Имз рассказал, что RuGBC намерен применить в Краснодаре новый способ строить города.

«Те ресурсы, которые сейчас называются отходы или мусор, станут материалом для будущего», — уверен он.

Председатель RuGBC привел в качестве примера создание тротуарной плитки из переработанных автомобильных шин и утепление зданий при помощи использованных стеклянных бутылок. Он сообщил, что на площади 750 гектаров в Краснодаре будет построен новый город по экологическим принципам.
В пресс-службе администрации горда уточнили, что около поселков Знаменский и Новознаменский будут построены новые жилые микрорайоны.
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