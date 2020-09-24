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"Губки синели": мать обвинила врачей в смерти 2-летнего ребенка

Павел Тиунов
1 час назад
В магнитогорской больнице скончался двухлетний мальчик, которого привезли с подозрением на ларингит, сообщает издание Ura.ru. Мать ребенка обвинила врачей в несвоевременно оказанной помощи, медики настаивают, что женщина сама долго отказывалась от госпитализации.
"Губки синели": мать обвинила врачей в смерти 2-летнего ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 сентября. В детскую больницу No3 в Магнитогорске привезли маленького Мирона. У ребенка было подозрение на ларингит. Мальчик был в тяжелом состоянии: в реанимобиле его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в приемном покое, по словам бабушки ребенка, на него долго не обращали внимание.
«На кушетке Мироша уже не мог сидеть самостоятельно, заваливался на бок, губки синели», - цитирует издание слова женщины.
В результате мать мальчика взяла сына на руки и сама понесла в реанимацию. На полпути ее остановил врач-реаниматолог. Осмотрев ребенка, медик сокрушенно отметил, что мальчика привезли слишком поздно. Уже в реанимации у Мирона остановилось сердце. Родственники мальчика обвинили врачей в преступном бездействии.
При этом представители детской больницы вины своих сотрудников в смерти мальчика не видят. Они отметили, что ребенка привезли уже в критическом состоянии. На протяжении получаса реанимационная бригада боролась за его жизнь, но спасти мальчика не удалось. Медики также подчеркнули, что до госпитализации к ребенку выезжала «скорая помощь», но от поездки в больницу в первый раз мать мальчика отказалась.
Общество,РИА Ura.ru,
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