"Губки синели": мать обвинила врачей в смерти 2-летнего ребенка

В магнитогорской больнице скончался двухлетний мальчик, которого привезли с подозрением на ларингит, сообщает издание Ura.ru. Мать ребенка обвинила врачей в несвоевременно оказанной помощи, медики настаивают, что женщина сама долго отказывалась от госпитализации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 сентября. В детскую больницу No3 в Магнитогорске привезли маленького Мирона. У ребенка было подозрение на ларингит. Мальчик был в тяжелом состоянии: в реанимобиле его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в приемном покое, по словам бабушки ребенка, на него долго не обращали внимание.

«На кушетке Мироша уже не мог сидеть самостоятельно, заваливался на бок, губки синели», - цитирует издание слова женщины.

В результате мать мальчика взяла сына на руки и сама понесла в реанимацию. На полпути ее остановил врач-реаниматолог. Осмотрев ребенка, медик сокрушенно отметил, что мальчика привезли слишком поздно. Уже в реанимации у Мирона остановилось сердце. Родственники мальчика обвинили врачей в преступном бездействии.