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Назван срок восстановления Навального 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Назван срок восстановления Навального
Фото: ТАСС
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному потребуется как минимум месяц, чтобы восстановиться. Об этом, по данным Financial One, заявил основатель фонда «Cinema for peace» Яка Бизиль.
Как сообщал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Он был перевезен в клинику в Берлине, в организации перевозки помог основатель фонда «Cinema for peace». Позднее власти Германии заявили, что оппозиционер был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
По словам Бизиля, Навальному необходим еще как минимум месяц, чтобы поправиться.

«Он все еще не на 100% такой, каким был раньше», — пояснил сегодня журналистам основатель фонда «Cinema for peace».

Он также отметил, что команда Навального дала понять, что тот намерен вернуться в Россию и возобновить политическую деятельность.
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Комментарии
Общество , Алексей Навальный
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