«Маховик ужаса»: детей могут разрешить отнимать за 24 часа 

Судам могут разрешит отнимать детей у родителей за 24 часа. Об этом сообщает «Царьград».

Сегодня адвокат Надежда Гольцова заявила, что основанием для изъятия ребенка из семьи может стать самая абсурдная ситуация, например, грязная посуда в раковине в кухне, которую член комиссии может интерпретировать как содержание ребенка в антисанитарных условиях.

В свою очередь, общественная уполномоченная по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец высказала мнение, что порой 24 часов родителям не хватает даже на то, чтобы опомниться.