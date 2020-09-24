Феномен мурмурации на Кубани попал на видео 

Краснодарском крае на камеру сняли мурмурацию птиц. На записи видно, как огромное количество пернатых сбилось в большую стаю и, поднявшись в воздух, совершили скоординированный полет по особой траектории.

Такой своеобразный танец способны исполнять скворцы, галки и вороны, при этом, пролетая рядом с друг другом, птицам удается не сталкиваться. Ученые предполагают, что мурмурация носит защитный характер — так стаи спасаются от хищников. Подобное же явление можно наблюдать у и рыб, сбивающихся в большие косяки.