«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд

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В Германии сообщили об очень слабом состоянии Навального 

Lenta.ru и ещё 10 29 минут назад
Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники «Шарите» находится в очень слабом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в немецком фонде Cinema for Piece, который организовал перевозку пациента в Берлин.

«Господин Навальный очень слаб, и ни Cinema for Piece, ни [директор фонда] Яка Бизил о нем не говорят. Наша задача по предоставлению спасательного транспорта в Берлин завершена, и в настоящее время у нас нет в планах запланированной пресс-конференции», — заявили в организации.

Ранее 24 сентября сообщалось, что Россия потребовала от Германии передать исчерпывающую информацию по делу Алексея Навального. В российском постпредстве при Организации по запрещению химического оружия заявили, что Москва рассчитывает получить все результаты анализов оппозиционера, биоматериалы и иные клинические пробы, которые имеются в распоряжении специалистов из Германии. На выполнение требования Берлину отвели 10-дневный срок.
Назван отравитель Навального
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.
10 сентября Навальный полностью пришел в себя, а спустя четыре дня его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
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Комментарии 3
Общество , Видео , Алексей Навальный , ОЗХО , РИА Новости , Германия
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