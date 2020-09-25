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В Петербурге из-за пандемии может начаться канализационная катастрофа 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Петербургу предрекли катастрофу из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Выброшенные в унитаз маски, перчатки и влажные салфетки стали причиной участившихся засоров в Санкт-Петербурге. Вторая волна пандемии COVID-19 может привести к настоящей канализационной катастрофе, предупреждают в городском Водоканале.

Важно отметить, что это происходит не из-за того, что люди чаще пользуются канализацией, а потому что в трубы попадает всё больше посторонних предметов, в том числе и средств индивидуальной защиты и различной бумажной продукции, — отметили в организации, передают «Невские новости».

Также сотрудники Водоканала подчеркнули, что в ближайшее время часть жителей Санкт-Петербурга может вернуться к удалённой работе. В этом случае нагрузка на канализацию существенно возрастёт.
Ранее NEWS.ru писал, что в России за минувшие сутки зафиксировано 7212 случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 1 136 048. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, это максимальный прирост с 23 июня.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (1560), Санкт-Петербурге (224) и Московской области (208). За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 108 человек.
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Общество , Санкт-Петербург
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