Россияне останутся без света и воды 

«У нас происходит ежегодное повышение стоимости услуг от 4% до 10%. Но все увеличение цен должно происходить в рамках тарифов, а не дополнительно. (…) Однако с учетом того, что мы каждый день встречаемся со скрытым повышением цен на все товары из-за гиперинфляции, такой риск остается», — считает она.