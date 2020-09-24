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Россияне останутся без света и воды 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россияне останутся без света и воды
Фото: РИА Новости
С введением новых правил проверки счетчиков россияне могут остаться без света и воды из-за некомпетентности сотрудников, внесших неверные сведения. Также есть вероятность роста цен, заявила URA.RU исполнительный директор «Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ» Вера Москвина.
«Рамблер» писал, что ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что по новым правилам проверки бытовых счетчиков единственным официальным подтверждением станет электронная регистрация. Без передачи данных счетчика в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты проверки будут не действительны.

«С введением новых правил отключить человека от какой-либо услуги можно будет дистанционно, поскольку все данные теперь будут в одном сервисе. В частности, это может произойти и по вине нерадивых сотрудников, которые по ошибке внесут неверные сведения — человеческий фактор никто не исключал», — отметила Вера Москвина.

По ее словам, также не исключено, что будут проблемы с предупреждением о накопившейся задолженности. Еще одним минусом новой системы исполнительный директор «Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ» назвала риск повышения цен.

«У нас происходит ежегодное повышение стоимости услуг от 4% до 10%. Но все увеличение цен должно происходить в рамках тарифов, а не дополнительно. (…) Однако с учетом того, что мы каждый день встречаемся со скрытым повышением цен на все товары из-за гиперинфляции, такой риск остается», — считает она.

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Комментарии
Общество , Алексей Абрамов , Вера Москвина
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