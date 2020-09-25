Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу 

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"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%", — говорится в сообщении.

Прирост в 0,4% зафиксирован в Туве, Иркутской и Владимирской областях, Башкирии и Татарстане.

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