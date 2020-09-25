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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Прироста COVID-19 в России за сутки не зафиксировано в Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,3%) — в Подмосковье, Чувашии, Смоленской и Тульской областях, а также Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%", — говорится в сообщении.

Прирост в 0,4% зафиксирован в Туве, Иркутской и Владимирской областях, Башкирии и Татарстане.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Московская область , Ненецкий Автономный Округ , Чеченская Республика , Чувашская Республика
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