В АТОР оценили новые правила для россиян

Он отметил, что туроператоры соответствующих рекомендаций не получали.

Ломидзе затруднился прокомментировать процесс контроля за прибывающими, однако предположил, что он будет осуществляться через портал "Госуслуги".

Из текста постановления он сделал вывод, что в лучшем случае человеку придется быть дома три дня, пока не придут результаты процедуры.