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В АТОР оценили новые правила для приезжающих из-за рубежа россиян

Газета.Ru
1 час назад
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценил новые правила для въезжающих в Россию граждан, согласно которым прилетевшие из-за рубежа россияне должны самоизолироваться дома до получения результатов теста на COVID-19. Об этом сообщает РБК.
В АТОР оценили новые правила для россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Он отметил, что туроператоры соответствующих рекомендаций не получали.
Ломидзе затруднился прокомментировать процесс контроля за прибывающими, однако предположил, что он будет осуществляться через портал "Госуслуги".
Из текста постановления он сделал вывод, что в лучшем случае человеку придется быть дома три дня, пока не придут результаты процедуры.
Ранее стало известно, что МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан.
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