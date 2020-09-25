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Власти Крыма нашли решение проблемы с водоснабжением 

Lenta.ru и ещё 18 13 минут назад
В Крыму нашли решение проблемы с водой
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове построят опреснительную установку. Такое решение проблемы с водоснабжением нашли власти республики, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, 30 километров прямая линия до Симферополя. В стране таких проектов никто никогда не реализовывал. Никто не спит, все возможные варианты, поверьте, были просчитаны давным-давно», — приводятся в сообщении слова Аксенова.

При этом до подключения установки в Крыму намерены добывать воду из подземных скважин. Кроме того, для полива в республике хотят использовать сточные воды, очищенные с помощью насосов и определенного вида бактерий.
Ранее в украинском министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий назвали условие для возобновления подачи воды в Крым. Как уточнил заместитель главы ведомства Игорь Яременко, Украина будет готова подавать воду на полуостров после его возвращения в состав страны. По его словам, научные исследования подтверждают, что питьевой воды для населения в Крыму более чем достаточно.
Крым находится в водной блокаде со стороны Украины с 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.
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Общество , Игорь Яременко , Сергей Аксенов , Николаевка , Республика Крым , Симферополь
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