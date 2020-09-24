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Старейшее дерево Петербурга попало на видео 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
По мнению специалистов, старейшему дереву Санкт-Петербурга исполнилось 360 лет. Правительство Северной столицы России устроило празднование дня рождения дуба, находящегося в летнем саду Петербурга. Любой желающий мог прийти, собрать желуди 360-летнего юбиляра и посадить их в различных парках и скверах города. Из летнего сада уже передали около 170 молодых деревьев.
Предыдущий старейший дуб Санкт-Петербурга был уничтожен грозой в 2018-ом году. Тогда дерево сломалось в районе корней и упало на землю. То дерево росло в заповеднике «Северное побережье Невской губы». Дуб достигал в высоту 21 метр, а в диаметре ствола — полтора метра. Дерево входило в Национальный реестр старовозрастных деревьев.
Общество , Видео , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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