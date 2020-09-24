Чемпионат «WorldSkills Russia» попал на видео 

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Москве начался двухнедельный чемпионат рабочих профессий "WorldSkills Russia". Соревнования проводятся среди специалистов в 201 компетенции. В первенстве принимает участие почти 3 тысячи человек из 85 регионов Российской Федерации . "WorldSkills Russia" проходит в дистанционно-очном формате на региональных площадках в 32 колледжах Московской области.

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» — официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров. Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства.