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СМИ узнали зарплаты Скабеевой, Соловьёва и Шейнина 

News.ru 59 минут назад
Раскрыты зарплаты Скабеевой и Соловьева
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ведущий программы «Время покажет» Артём Шейнин получает самую большую зарплату на телевидении. Его заработок за год составил 99,7 млн рублей.
На втором месте главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и её муж, ведущий Тигран Кеосаян. На двоих супруги заработали 156 млн рублей, пишет URA.RU.
Далее в рейтинге Владимир Соловьёв, который за год получил 52,6 млн рублей. Ольга Скабеева и Евгений Попов заработали за год на двоих 25,7 млн рублей.
Роман Бабаян, ведущий программы «Своя правда» на НТВ получил 52,6 млн рублей. Журналист РЕН ТВ Андрей Добров — 7 млн рублей, телеведущая «Россия 1» Наиля Аскер-Заде заработала за год 6,5 млн рублей, её коллега Дмитрий Киселёв — 4,6 млн рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев проговорился о своей годовой зарплате на телевидении. Ведущий не стал отрицать, что в программе «На самом деле» ему платили 30 млн рублей в год.
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Общество , Шоу-бизнес , Андрей Добров , Дмитрий Киселев , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Дмитрий Шепелев , Евгений Попов , Артем Шейнин , Роман Бабаян , РЕН ТВ , РИА Новости , РИА Ura.ru , НТВ
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