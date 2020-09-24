Соболев показал инаугурацию Лукашенко в туалете

Все новости на карте

Пародию Соболев выложил на своей странице в Instagram. Действие его скетча происходит за закрытой дверью туалета.

Он просит бумагу, которая необходима в подобной ситуации. После паузы переспрашивает:

Ну, что? Я теперь президент?

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии. Согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги должна была транслироваться по республиканскому телевидению и радио, но этого было.