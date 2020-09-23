Историк назвал преступлением беловежские соглашения 

Беловежские соглашения о ликвидации СССР, признаны преступными на государственном, историческом и юридическом уровнях, заявил в беседе с корреспондентом «Царьграда» историк Евгений Спицын . Несмотря на это, по его словам, Союз восстановить уже не получится, поскольку нынешние руководители республик — антисоветчики.

Так Спицын прокомментировал статью в китайском издании Soho, где всерьез обсуждалась возможность признания Беловежских соглашений нелегитимными и восстановления Советского Союза.

Спицын подчеркнул, что «колесо истории вспять не повернуть», несмотря на то, что соглашения, по его словам, давно были признаны преступными. Возможность восстановить СССР была, но только сразу после образования СНГ, отметил эксперт.

«Надо было создавать, какие-то реальные надгосударственные политические структуры: общий парламент, общий какой-то исполнительный комитет. Сейчас время уже ушло», — заявил историк.

Сегодня подобный сценарий реализовать уже не удастся, уверен эксперт. По его словам, в настоящее время республиками руководят антисоветские и антироссийские элиты, которые при обсуждении подобного вопроса обязательно «поднимут вой».

«Будут обвинять (Россию) в попытках завладеть чужими территориями», — пояснил Спицын.

Резюмируя, историк отметил, что восстановление СССР сегодня находится на том же уровне логики, что и возвращение России Польши или Финляндии, которые некогда входили в состав Российской Империи. При этом Спицын подчеркнул, что если депутаты будут продвигать подобную инициативу на законодательном уровне, то им нужно лечиться.