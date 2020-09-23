Массовый конфликт в Дагестане: задержаны 27 человек 

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Массовый конфликт произошел в пригороде Махачкалы из-за межевания земли, в итоге были задержаны 27 человек. Об этом со ссылкой на управление Росгвардии по региону сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что было пресечено «нарушение общественного порядка в селе Красноармейское Кировского района города Махачкалы».

«Задержано 27 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих», — подчеркнули в Росгвардии.

«Рамблер» писал, что спор по поводу земельных участков между селами Красноармейское и Семендер длится уже более 10 лет. 22 сентября произошли столкновения местных жителей, протестовавших против строительства на спорных землях, с силовиками.