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Массовый конфликт в Дагестане: задержаны 27 человек 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Массовый конфликт в Дагестане: задержаны 27 человек
Фото: ТАСС
Массовый конфликт произошел в пригороде Махачкалы из-за межевания земли, в итоге были задержаны 27 человек. Об этом со ссылкой на управление Росгвардии по региону сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что было пресечено «нарушение общественного порядка в селе Красноармейское Кировского района города Махачкалы».

«Задержано 27 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих», — подчеркнули в Росгвардии.

«Рамблер» писал, что спор по поводу земельных участков между селами Красноармейское и Семендер длится уже более 10 лет. 22 сентября произошли столкновения местных жителей, протестовавших против строительства на спорных землях, с силовиками.
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Общество , Росгвардия , РИА Новости , Махачкала , Республика Дагестан
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