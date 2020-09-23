Россияне стали чаще жаловаться на качество медпомощи 

"К сожалению, мы вынуждены констатировать сегодня, что количество обращений граждан, не удовлетворенных оказанием медицинской помощи, увеличивается с каждым годом. И у нас есть регионы, которые, в общем-то, больше всего работают над этим вопросом, но тем не менее сегодня они у нас первые по вопросам обращений граждан — это Москва, Московская область, Санкт-Петербург", — сказала она на конференции, где обсуждались результаты контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора, добавив, что переломить эту ситуацию пока не удается.