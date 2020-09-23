Пока вы спали: россиян выселяют из квартир

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Россиян лишают жилья из-за жалоб соседей

Постоянный шум, большие долги за коммунальные услуги и антисанитария могут стать основанием для выселения из квартиры семей, живущих там по договору социального найма. Об этом со ссылкой на судебную практику и юристов пишет газета «Известия».

При этом, по словам члена Ассоциации юристов России Александра Обрывко, выселение граждан из муниципальной квартиры возможно только по решению суда и наниматель вправе оспорить такое решение.

Не подлежат выселению из неприватизированного жилья инвалиды I и II групп.

«Поскольку лишение граждан жилища — это крайняя мера, суды удовлетворяют такие иски очень редко и любые доказательства исправления нарушений со стороны собственников и нанимателей принимают во внимание», - отметил он.

Министерство просвещения утвердило новые правила приема в школы, которые предусматривают приоритетное право зачисления детей в то же учебное заведение, где уже учатся их братья и сестры. Об этом сообщает «Российская газета».

Также изменены сроки приема заявлений о зачислении в первый класс. Для детей, которые живут в домах, «прикрепленных» к школе, прием заявлений теперь будет начинаться с 1 апреля и завершаться 30 июня. Если ребенок живет не рядом со школой, то приносить заявление родителям будущих первоклассников нужно будет с 6 июля.

Военнослужащие Вооруженных сил России готовы вернуть Аляску, что показывают учения, проведенные на побережье бухты Провидения на Чукотке. Об этом сообщает «Свободная пресса».

«21 сентября российско-американское геополитическое противостояние в Арктике вступило в очень опасный этап — никогда еще наши артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы не грохотали так близко от побережья Соединенных Штатов, как в этот день», — отмечает издание, обратив внимание на то, что учения проходили в 100 километрах от американского острова Святого Лаврентия и в 270 километрах от берегов Аляски.

По мнению журналистов, таким образом Россия направила послание США, а российские военные продемонстрировали готовность исправить ошибку императора Александра II, продавшего Аляску.

Издание Yahoo News Japan назвало целью российских военных учений «Кавказ-2020», в которых принимает участие около 80 тысяч военнослужащих, в том числе и из Белоруссии и Китая, «показать западным странам сплоченность и оказать на них давление». В комментариях к статье японские пользователи также негативно оценили учения, сообщает ИноСМИ.

По мнению японских комментаторов, на учения «собрались войска авторитарных стран», при этом Россия ощущает угрозу со стороны Китая и их союз временный.

Европейские страны отмечают рост случаев заражение коронавирусом, в США также есть риск резкого скачка заболеваемости. Возможное в этом случае введение новых ограничительных мер из-за COVID-19 крайне негативно скажется на мировой экономике, затронув и Россию, заявил «Свободной прессе» экономист Никита Масленников

Эксперт отметил, что вряд ли стоит ожидать глобальной остановки экономики, но даже промежуточные меры «замедлят темпы восстановления», и срок выхода России на докризисные показатели рискует растянуться как минимум до 2024 года.