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В ЕГЭ включат вопросы об изменениях в Конституцию 

Артём Кульша 15 минут назад
ЕГЭ: школьников проверят на знание Конституции
Фото: РИА Новости
Вопросы об изменениях в Конституцию России будут включены в задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию. Об этом сообщает «Интерфакс».
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 1 июля состоялся основной день общероссийского голосования о поправках. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их внесение, 21,27% — не поддержали.
ЕГЭ по трем предметам изменят
Сегодня в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщили, что в 2021 году в контрольно-измерительные материалы (КИМ) для ЕГЭ по обществознанию будут включены вопросы о внесенных в Конституцию изменениях.
После того как были озвучены предварительные итоги голосования по Конституции, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал итоги голосования однозначным триумфом и заявил, что де-факто голосование было референдумом о доверии президенту. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по сути голосование стало плебисцитом о консолидации общества вокруг Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление стоящих перед Россией сложнейших вызовов.
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Общество , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Владимир Путин , Рособрнадзор
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