«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву

В ролике ведущая программы «Жить здорово!» заходит в здание Курского вокзала в сопровождении двух помощников. Ни у одного из них на лице нет медицинской маски, несмотря на то, что правила пользования общественным транспортом обязывают пассажиров носить средства индивидуальной защиты. Малышева, не обращая внимание на то, что ее снимают, спокойно проходит к пункту досмотра и ставит вещи на ленту.