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«Просто падают птицы с неба»: воронопад в России 

Артём Кульша 54 минуты назад
«Просто падают птицы с неба»: воронопад в России
Фото: РИА Новости
Воронопад в Саратовской области необъясним. Об этом орнитолог Евгений Коблик заявил Nation News.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», в городе Балакове по неизвестной причине скончались десятки ворон. Сотрудники управления ветеринарии правительства Саратовской области отобрали пробы воздуха на месте происшествия с целью выяснения его причины.

«Просто падают птицы с неба. Ветеринары ничего не могут сказать. Это необъяснимый воронопад», — прокомментировал Коблик.

В свою очередь, его коллега Владимир Романов, президент ассоциации любителей птиц, рассказал «Лайфу» (Life), что, скорее всего, вороны погибли в Балакове в результате выброса с местных нефтехимических производств — выброс соединился с водяным паром, в результате чего токсины поразили головной мозг и легкие птиц.

«Ворона — это маркер благополучия экологической среды, очень важный для городов. Если идет их массовая гибель, надо сразу обращать внимание», — добавил он.

Комментарии 1
Общество , Владимир Романов , Саратовская Область
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