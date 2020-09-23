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Опубликовано видео проповедей Патриарха Кирилла 

Вадим Дроздов 1 час назад
21 сентября патриарх Кирилл провел проповедь о понимании и милосердии. Основная мысль патриарха заключалась в том, что никто не должен делать выводы о других людях, основываясь на чужом опыте. Каждый должен самостоятельно оценивать слова и поступки окружающих, не слушая чужое мнение. И естественно никто не в праве осуждать других.
"Сторонитесь от того, чтобы присоединяться ко мнению других. Потому что очень просто не только обидеть человека, но и уничтожить его, формируя в обществе то или иное о нем представление, которое не редко абсолютно не соответствует тому, что из себя человек представляет", — пояснил Кирилл.
Общество , Видео , Патриарх Кирилл
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