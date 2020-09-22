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Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни 

ТК «Звезда» 1 час назад
Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID болезни
Фото: globallookpress.com
Как рассказала внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина, это артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение.
Существуют три заболевания, которые ухудшают прогнозы пациентов с COVID-19. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«Надо понимать, что, если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих. Первая — сам вирус. Мы его очень неплохо теперь изучили… Мы знаем тройку заболеваний, которые четко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Медик уточнила, что речь идет об артериальной гипертензии, сахарном диабете и ожирении.
Говоря об употреблении цинка в целях профилактики коронавирусной инфекции, Драпкина заявила, что серьезных исследований на эту тему нет, в связи с чем говорить об эффективности такого метода — нельзя. В то же время, по мнению специалиста, он не будет лишним.
Аналогичным образом она прокомментировала и сообщения о возможной эффективности имбиря в борьбе с COVID-19.
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Общество , Минздрав РФ , РИА Новости
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