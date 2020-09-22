Умер Арнольд Гумницкий 

Заслуженный артист России Арнольд Гумницкий умер в санатории в подмосковном Пушкине.

Конферансье более 60 лет работал в цирке и на эстраде, выступал на одной сцене с Леонидом Утесовым и Иосифом Кобзоном.

Помимо выступления в качестве конферансье, Гумницкий исполнял юморески, интермедии, фельетоны, куплеты, пародии, чаще всего собственного сочинения. Наиболее известны его номера «Листая назад календарь», «Разговор с патефоном», «Голос фестиваля». В качестве режиссера, а часто и автора создал ряд театрализованных программ.