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Умер Арнольд Гумницкий 

Вероника Полынина 47 минут назад
Умер Арнольд Гумницкий
Фото: КАДР ИЗ ВИДЕО
Конферансье Леонида Утесова и Иосифа Кобзона Арнольд Гумницкий скончался в возрасте 81 года, сообщил телеграм-канал 112.
Заслуженный артист России Арнольд Гумницкий умер в санатории в подмосковном Пушкине.
Конферансье более 60 лет работал в цирке и на эстраде, выступал на одной сцене с Леонидом Утесовым и Иосифом Кобзоном.
Помимо выступления в качестве конферансье, Гумницкий исполнял юморески, интермедии, фельетоны, куплеты, пародии, чаще всего собственного сочинения. Наиболее известны его номера «Листая назад календарь», «Разговор с патефоном», «Голос фестиваля». В качестве режиссера, а часто и автора создал ряд театрализованных программ.
Как сообщал «Рамблер», актер, режиссер и бессменный ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов умер 19 сентября в возрасте 71 года. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, спровоцированная коронавирусной инфекцией на фоне сахарного диабета и гипертензии.
Комментарии 1
Общество , Иосиф Кобзон , Михаил Борисов , Леонид Утесов
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