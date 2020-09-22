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Тамара Семина рассказала, почему еле ходит 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Тамара Семина рассказала, почему еле ходит
Фото: РИА Новости
Народная артистка Тамара Сёмина рассказала «Собеседнику», почему еле держится на ногах. Оказалось, что три года назад актриса получила серьезную травму.
Инцидент произошел на съёмках. Тогда 78-летняя Сёмина на бегу споткнулась и упала на ладони и колени, которые разодрала в кровь. Плоды «производственной травмы» актриса, по ее словам, пожинает до сих пор: у нее сильно болят ноги.

«Пошел уже третий год после моего падения, а я до сих пор не могу оправиться», — заявила артистка.

Семина выяснила, что у нее проблемы с коленными суставами. Она даже задумывалась об их замене, но оказалось, что операции актрисе противопоказаны. Одна врач предложила ей проставить дорогостоящие уколы (50 тысяч рублей за один). С трудом отыскав необходимое лекарство, Семина сделала инъекцию, но облегчения не ощутила.

«Реакции — никакой! Боль как была, так и осталась», — посетовала пенсионерка.

Сегодня Тамаре Сёминой 81 год. Она по-прежнему ведет активный образ жизни. Передвигается при помощи палок для скандинавской ходьбы и надеется на то, что боль в коленях когда-нибудь пройдет.
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Общество , Тамара Семина
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