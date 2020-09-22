«Такие меры не нужны»: эксперт о повторном карантине в РФ 

Россия сможет обойтись без повторного введения карантина, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев

По словам специалиста, России удалось справиться с началом эпидемии и за это время приобрести необходимый опыт для борьбы с заболеванием.

«Сейчас, когда мы организовали определенное количество коек, когда мы научились лечить, стали понимать, кому из пациентов какие лекарства требуются, кого нужно госпитализировать, кто может оставаться дома, есть лекарства, есть врачи, в принципе такие меры уже не нужны», — заявил Зверев в эфире радио «Комсомольская правда».

Как писал «Рамблер», в последние дни суточный прирост россиян с коронавирусом вернулся к показателям двухмесячной давности: 18 июля в стране выявили 6234 таких пациента, 21 сентября — 6196, 22 сентября — 6 215. К 22 сентября коечный фонд российских больниц, выделенный для пациентов с COVID-19, оказался заполнен на 81,3 процента.