Актёр Пускепалис заразился коронавирусом

Российский актёр, художественный руководитель ярославского государственного театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис заразился коронавирусной инфекцией, следует из сообщения руководителя пресс-службы театра Екатерины Анкудиновой.

По её словам, в настоящее время артист госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Известно, что Пускепалис находится в ярославском госпитале ветеранов, где развернуто отделение для больных коронавирусом, уточняет «МК».

Также сообщается, что во время развития заболевания Пускепалис работал удалённо. Несмотря на то, что у актёра не было прямых контактов с труппой и административным персоналом, 60 сотрудников театра были проверены на наличие заражения.