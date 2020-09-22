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Актёр Сергей Пускепалис заразился коронавирусом 

News.ru и ещё 4 54 минуты назад
Актёр Пускепалис заразился коронавирусом
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Российский актёр, художественный руководитель ярославского государственного театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис заразился коронавирусной инфекцией, следует из сообщения руководителя пресс-службы театра Екатерины Анкудиновой.
По её словам, в настоящее время артист госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Известно, что Пускепалис находится в ярославском госпитале ветеранов, где развернуто отделение для больных коронавирусом, уточняет «МК».
Также сообщается, что во время развития заболевания Пускепалис работал удалённо. Несмотря на то, что у актёра не было прямых контактов с труппой и административным персоналом, 60 сотрудников театра были проверены на наличие заражения.
Ранее NEWS.ru писал, что десять депутатов Государственной думы в настоящий момент находятся в медучреждениях из-за коронавируса. Об этом 22 сентября в начале пленарного заседания сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Комментарии
Общество , Сергей Пускепалис , Вячеслав Володин , Госдума
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