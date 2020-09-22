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Машину рэпера Гулиева поставили рядом с джипом Ефремова 

Павел Тиунов 38 минут назад
Машину рэпера Гулиева поставили рядом с джипом Ефремова
Фото: РИА Новости
Автомобиль рэпера Эльмина Гулиева, на котором музыкант сбил трёх пешеходов, припарковали рядом с джипом Михаила Ефремова на полицейской стоянке. Фото опубликовал Telegram-канал «360tv.ru».
На снимке изображены три автомобиля, стоящие в ряд. Один из них — черный Jeep Grand Cherokee, накрытый полиэтиленовой пленкой, который принадлежит актеру Михаилу Ефремову. Недавно артиста приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии. Рядом с джипом стоит белый внедорожник Infiniti, владельцем которого является рэпер Эльмин Гулиев. Накануне музыкант за рулем своего джипа сбил трех пешеходов в центре Москвы.

«Вот так совпадение…», — говорится в сообщении.

Как сообщал «Рамблер», Эльмин Гулиев задержан полицейскими. Известно, что 26-летний артист проехал перекресток Остоженки и Померанцевого переулка на красный свет светофора. В результате его Infiniti ударил в заднюю часть Mercedes, которые выехал на пересечение проезжих частей.
Джип Гулиева в итоге отбросило на тротуар, где в этот момент находились три человека: две женщины и мужчина. Все пострадавшие получили тяжелые травмы: в частности, одной женщине пришлось ампутировать часть ноги, у другой диагностирован перелом таза, у мужчины поврежден позвоночник. Возбуждено уголовное дело.
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Общество , Михаил Ефремов , Телеканал "360° Подмосковье"
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