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Ярославские власти усилят соцподдержку граждан 

ТАСС 2 часа назад
Ярославские власти усилят соцподдержку граждан
Фото: РИА Новости
Объем социальной поддержки населения Ярославской области будет увеличен за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 2,3 млрд рублей. Средства направят на пособия безработным, семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, стимулирующие выплаты медработникам, сообщил на заседании Ярославской областной думы ее председатель Алексей Константинов.

"Безвозмездные федеральные поступления в бюджет Ярославской области составили 2,3 млрд рублей. Средства будут направлены на усиление мер социальной поддержки. Так, 800 млн рублей составят выплаты, направленные на снижение напряженности на рынке труда, 556 млн рублей предусмотрено на пособия семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, 277 млн рублей — выплаты для медицинских и соцработников, оказывающих помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией. На организацию бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов предусмотрено 172 млн рублей, еще почти 200 млн направят на различные пособия и дотации", — сказал Константинов.

Кроме того, депутатами было принято решение о расширении перечня отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии. В него вошли организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются деятельностью в области внутреннего водного пассажирского транспорта. С 1 января этого года они освобождаются от уплаты транспортного налога и налога на имущество. Кроме того, до 2024 года продлена налоговая ставка в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, впервые открывших свое предприятие и перешедших на упрощенную систему налогообложения и патентную систему.
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Комментарии
Общество , Ярославская Область
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