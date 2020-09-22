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В АТОР прокомментировали ситуацию в отрасли 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
В АТОР прокомментировали ситуацию в отрасли
Фото: Pixabay
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию в отрасли.

«Год сложный, и ситуация на туристическом рынке беспрецедентная. Основных направлений осеннего отдыха в этом году нет. В сложившейся ситуации наличие хоть какого-то направления, куда можно поехать отдохнуть, радует как участников рынка, так и наших туристов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, из зарубежных направлений на данный момент это ОАЭ, Турция, Мальдивы, из внутренних — Краснодарский и Ставропольский край.
Ломидзе также отметила, что россияне не бронируют даты позже, чем на месяц.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.
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Общество , Дмитрий Горин , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Радиостанция "Говорит Москва"
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