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Психолог объяснил проблему перехода на четырехдневную рабочую неделю в России 

Lenta.ru 1 час назад
Введение четырехдневной рабочей недели в России может стать проблемой из-за отношения граждан к работе и отдыху. Ее телеканалу «Звезда» объяснил социальный психолог Александр Шахов.
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По его словам, в российском культурном коде заложено негативное восприятие труда. Это отчетливо прослеживается, например, в сказках про Емелю и Илью Муромца. В пословицах часто можно встретить мысль о тяжести работы, а не о том, что это может приносить удовольствие.

«Это и определяет отношение к труду, желание и мотивацию работать», — сказал психолог, отметив, что сначала гражданам необходимо полностью поменять подобные взгляды, а уже потом думать о переходе на четырехдневку.

Россиянам также нужно изменить представления об отдыхе, потому что сейчас он ассоциируется с пассивностью. Она не даст человеку эффективно отдохнуть, а потом максимально проявить себя на работе, считает Шахов. В пример он привел Германию, где по выходным принято ходить в походы, заниматься спортом и другим активным отдыхом.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее говорил, что переход на четырехдневную рабочую неделю приведет к алкоголизации населения.
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Комментарии 1
Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Александр Шахов , Госдума , ТК "Звезда"
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