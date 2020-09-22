В России создали правовой центр защиты журналистов 

"В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время. Выполняя профессиональную обязанность, корреспондент или редактор сталкиваются с трудностями. И тут мы во всех аспектах — их настоящие помощники. Мы будем оказывать правовую помощь в виде консультаций, можем и предоставить действующих адвокатов, если дело дошло уже до суда", — цитирует слова Белозеровой сайт СЖР.