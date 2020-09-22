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В России создали правовой центр защиты журналистов 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В России создали правовой центр защиты журналистов
Фото: РИА Новости
Правовой центр защиты журналистов создан в России по инициативе Союза журналистов, его презентация состоялась в рамках форума "Вся Россия" в Сочи, сообщается на сайте СЖР.
Презентация Правового центра защиты журналистов прошла в рамках диалоговой площадки с юристами Центра по актуальным темам в работе СМИ. Директором центра является глава юридического отдела СЖР Анна Белозерова.

"В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время. Выполняя профессиональную обязанность, корреспондент или редактор сталкиваются с трудностями. И тут мы во всех аспектах — их настоящие помощники. Мы будем оказывать правовую помощь в виде консультаций, можем и предоставить действующих адвокатов, если дело дошло уже до суда", — цитирует слова Белозеровой сайт СЖР.

Организация, как заявила ее глава, будет также проводить семинары, посвященные тем или иным нормам законов, а также организовывать просветительскую деятельность и популяризировать правовую грамотность журналистов.
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Общество , Сочи
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