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Рошаль обрушился с критикой на россиян 

Артём Кульша 29 минут назад
Граждане России стали беспечно относиться к соблюдению масочного режима, введенного ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялся круглый стол на тему «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества». Рошаль выступил в ходе него. Он назвал себя сторонником масочного режима и заявил, что нет средства эффективнее маски, чтобы дать системе здравоохранения подготовиться к широкому распространению инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем.
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«Беспечности не должно быть. Посмотрите, что делается на улицах… В той же Москве толпы без масок в компаниях… Это жизнь на авось! Зачем? Почему народ этого не понимает? Нам экскурсии устраивать в реанимационные отделения, чтобы люди это ощутили?!» — добавил врач.

Также он посетовал на несоблюдение масочного режима на высоком уровне, о чем свидетельствуют кадры, демонстрируемые на телевидении. Рошаль рассказал, что обсуждал этот вопрос с руководительницей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анной Поповой, и она согласилась с ним.
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Общество , Видео , Анна Попова , Леонид Рошаль , Роспотребнадзор , Рошаль
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