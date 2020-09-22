Рошаль обрушился с критикой на россиян 

«Беспечности не должно быть. Посмотрите, что делается на улицах… В той же Москве толпы без масок в компаниях… Это жизнь на авось! Зачем? Почему народ этого не понимает? Нам экскурсии устраивать в реанимационные отделения, чтобы люди это ощутили?!» — добавил врач.