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«Болел он по-настоящему»: Мясников о Навальном 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Болел он по-настоящему»: Мясников о Навальном
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в своем Telegram-канале, что у него нет никаких сомнений в том, что оппозиционер Алексей Навальный действительно находился в коме, между жизнью и смертью.
Как сообщал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что оппозиционер отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя после выхода из медицинской комы, позже политик опубликовал первые посты в соцсетях.
По словам Мясникова, он не согласен с мнениями о том, что Навальный слишком быстро вышел из комы и слишком хорошо выглядит.

«Лично у меня нет никакого сомнения, что он был в коме между жизнью и смертью долгое время. Что это не симуляция. Другое дело, природа его заболевания или интоксикации, если она была. Но болел он по-настоящему», — заявил врач.

Он также отметил, что не верит в то, что Навальный был отравлен «пресловутым „Новичком“».

«Подобные вещества живых не оставляют, это и так всем понятно. Не оставляют по определению, поэтому скорость восстановления тут ни о чем не говорит», — подчеркнул Александр Мясников.

Комментарии
Общество , Алексей Навальный , Александр Мясников
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