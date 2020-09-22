В России хотят «изменить» оплату высшего образования 

«Еще совсем недавно у нас любой государственный вуз принимал, допустим, на первый курс — три группы бюджетные, одну — коммерческую. Сегодня уже наоборот: только одна группа остается бюджетная, а три — платных. Получается, что при норме Конституции, в которой гарантируется бесплатное высшее образование на основании конкурса, у нас 60% выпускников в вузах по итогам 2019 года, ну и в 2020 году также, получили образование за деньги. Почему? А потому, что у нас высшие учебные заведения считают возможным и очень правильным для себя зарабатывать на студентах», — рассказал Миронов.