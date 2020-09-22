"Беспечности не должно быть. Я действительно сторонник масочного режима и говорю откровенно: маска мне спасла жизнь. Я нахожусь в группе очень далеко за 80, и нет ничего эффективнее маски в возможности оттянуть и дать системе здравоохранения подготовиться. Посмотрите, что делается на улицах, в той же Москве: толпы без масок в компаниях — это жизнь на авось. Зачем? Почему народ этого не понимает? Нам экскурсии устраивать в реанимационные отделения, чтобы люди это ощутили?" — сказал он, выступая на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".