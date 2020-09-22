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Рошаль раскритиковал россиян за несоблюдение масочного режима 

ТАСС и ещё 5 24 минуты назад
Россияне должны серьезнее относиться к эпидемиологической ситуации и соблюдать масочный режим. Об этом во вторник заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

"Беспечности не должно быть. Я действительно сторонник масочного режима и говорю откровенно: маска мне спасла жизнь. Я нахожусь в группе очень далеко за 80, и нет ничего эффективнее маски в возможности оттянуть и дать системе здравоохранения подготовиться. Посмотрите, что делается на улицах, в той же Москве: толпы без масок в компаниях — это жизнь на авось. Зачем? Почему народ этого не понимает? Нам экскурсии устраивать в реанимационные отделения, чтобы люди это ощутили?" — сказал он, выступая на круглом столе "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".

Рошаль также подчеркнул, что масочный режим не соблюдается даже на высоком уровне.

"Даже в картинках с совещаний по ТВ все на высоком уровне сидят без масок. Я думаю, что это неправильно. Я разговаривал с Анной Юрьевной Поповой (Главой Роспотребнадзора — прим. ТАСС) на эту тему и приводил конкретные примеры — она согласна", — отметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 31,3 млн человек, около 965 тыс. умерли.
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В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 115 810 случаев заражения, выздоровели 917 949 человек, умерли 19 649. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , Видео , Анна Попова , Леонид Рошаль , Правительство РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Рошаль
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