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Названы самые дешевые авиаперелеты по России в октябре 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Названы самые дешевые авиаперелеты по России в октябре
Фото: РИА Новости
По данным аналитиков, дешевле всего россиянам обойдутся полеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip пишет RT.
Так, из Москвы дешевле всего отправиться в Калугу и Воронеж. Билет в каждый из этих городов в одну сторону обойдется в одну тысячу рублей.
Из Санкт-Петербурга в Москву можно полететь за 1,2 тыс. рублей, в Ярославль — за 1,5 тыс. рублей. А в 2 тыс. рублей обойдется перелет в Элисту, Махачкалу, Чебоксары, Уфу, Ставрополь, Нальчик, Киров, Калининград, Казань и Курган.
Жителям и гостям Сочи дешевле всего обойдется перелет в столицу (1,6 тыс. рублей). За 1,8 тыс. рублей можно полететь в Ростов-на-Дону, а за 1,9 тыс. рублей — в Ставрополь и Краснодар.
Самыми же выгодными авиапутешествиями в октябре аналитики назвали перелет из Краснодара в Астрахань и Минеральные Воды, который будет стоить всего 900 рублей.
Также недорого можно слетать из Екатеринбурга в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград — за 1,3 тыс. рублей.
«Рамблер» писал, что ранее крупнейшие российские авиакомпании снизили цены на ряд направлений внутри страны на 15-40%. Такое резкое падение эксперты объяснили спадом интереса к авиаперевозкам осенью, ухудшением платежеспособности населения, а также отменами командировок.
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Общество , Екатеринбург , Краснодар , Москва , Санкт-Петербург , Сочи
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