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Рамблер, какие новости? 

Мария Иванова 32 минуты назад
Навальный обратился к силовикам
Фото: Reuters
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Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Украина может отдать России ещё четыре своих города;
  • Алексей Навальный поделился первыми ощущениями после выхода из комы;
  • Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса;
  • В чём главная опасность перехода России на четырёхдневную рабочую неделю?
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