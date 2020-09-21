Гришаева отреагировала на смерть Борисова 

Журналист Михаил Борисов был мощной поддержкой и опорой в профессии и по жизни для актрисы Нонны Гришаевой . Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Борисов был госпитализирован со съемочной площадки передачи «У нас выигрывают», введен в искусственную кому и скончался в больнице в возрасте 71 года.

«Очень сложно подобрать слова… Ужасная потеря… Мы все, ваши ученики, осиротели… Вы были всегда моей мощной поддержкой и опорой в профессии и по жизни… Очень больно и страшно вас потерять… А сейчас надо взять себя в руки и выйти на сцену…» — прокомментировала вчера Гришаева.

Борисов был актером, режиссером и телеведущим. Он вел всероссийскую телевизионную лотерею «Русское лото» и был ее художественным руководителем. Также Борисов был заведующим кафедрой режиссуры в Театральном институте имени Щукина.

Причина его смерти на данный момент неизвестна. Ранее в «Столото» сообщили, что до получения результатов анализов Борисова команда, работавшая на съемках «У нас выигрывают» в день кончины журналиста, была переведена на удаленный режим работы в целях предосторожности и с учетом эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции COVID-19.